Carmen Di Pietro: l’incubo dopo l’Isola, non può farne a meno (Di mercoledì 24 agosto 2022) dopo l’avventura da incubo avuto sull’Isola dei Famosi, ora Carmen Di Pietro annuncia che non può farne a meno: ecco di cosa La bellissima showgirl campana è stata una delle protagoniste della scorsa edizione de l’Isola dei Famosi, programma condotto ormai da molto tempo dalla splendida Ilary Blasi. La donna non ha infatti dimenticato la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 24 agosto 2022)l’avventura da incubo avuto suldei Famosi, oraDiannuncia che non può: ecco di cosa La bellissima showgirl campana è stata una delle protagoniste della scorsa edizione dedei Famosi, programma condotto ormai da molto tempo dalla splendida Ilary Blasi. La donna non ha infatti dimenticato la L'articolo proviene da Leggilo.org.

andreahafame : Come mi ha fatto pisciare sotto Carmen Di Pietro in quei 3 mesi, nessuno mai... Poi quei due bastardi di Roger e Es… - lvstit : e aggiungo come carmen di pietro è stata derubata. la vincitrice è lei. - Fix_55 : RT @PBItaliana: Carmen DI PIETRO - Sabri22450443 : RT @Iperborea_: Simona Izzo: Lo sapete perché il quartiere Nomentano si chiama così? Perché la Nomentana era una grande discarica Carmen Di… - Pepito12098411 : RT @PBItaliana: Carmen DI PIETRO -