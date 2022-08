Atletica, Filippo Tortu chiude la stagione: “Mio corpo dice di fermarmi” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Filippo Tortu ha annunciato la fine della propria stagione agonistica, dopo la medaglia di bronzo agli Europei 2022 nei 200 metri. Il velocista delle Fiamme Gialle, in accordo con il suo allenatore e padre Savino, ha spiegato così la sua decisione: “Il mio corpo mi sta dando segnali di stanchezza inequivocabili, mentalmente sono ancora molto carico ma sarebbe stupido non ascoltare il proprio corpo. E’ stata una stagione lunga e impegnativa, in cui mi sono tolto importanti soddisfazioni.” Quest’anno Tortu ha firmato il proprio personale sui 200 metri ai Mondiali di Eugene con 20?10, poi è arrivata la medaglia di bronzo europea. “Dopo un breve periodo di vacanza, riprenderò gli allenamenti in vista della prossima stagione” ha chiuso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha annunciato la fine della propriaagonistica, dopo la medaglia di bronzo agli Europei 2022 nei 200 metri. Il velocista delle Fiamme Gialle, in accordo con il suo allenatore e padre Savino, ha spiegato così la sua decisione: “Il miomi sta dando segnali di stanchezza inequivocabili, mentalmente sono ancora molto carico ma sarebbe stupido non ascoltare il proprio. E’ stata unalunga e impegnativa, in cui mi sono tolto importanti soddisfazioni.” Quest’annoha firmato il proprio personale sui 200 metri ai Mondiali di Eugene con 20?10, poi è arrivata la medaglia di bronzo europea. “Dopo un breve periodo di vacanza, riprenderò gli allenamenti in vista della prossima” ha chiuso ...

