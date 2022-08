Aspettando la chiusura della Carrara weekend con apertura serale, dj-set e street food - Il programma (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gli appuntamenti. Dal 29 agosto museo chiuso per cinque mesi, il tempo necessario per portare a termine il riallestimento completo degli spazi. Il 26 gennaio 2023 la pinacoteca riaprirà i battenti con una mostra dedicata a Cecco del Caravaggio. La Fondazione Accademia Carrara ha organizzato per l’ultimo fine settimana del mese tre serate di festa, con musica e street food, per celebrare l’inizio dei lavori. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gli appuntamenti. Dal 29 agosto museo chiuso per cinque mesi, il tempo necessario per portare a termine il riallestimento completo degli spazi. Il 26 gennaio 2023 la pinacoteca riaprirà i battenti con una mostra dedicata a Cecco del Caravaggio. La Fondazione Accademiaha organizzato per l’ultimo fine settimana del mese tre serate di festa, con musica e, per celebrare l’inizio dei lavori.

