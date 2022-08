“Addio grande uomo” Lutto in famiglia per Maria Grazia Cucinotta | un dolore molto forte

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Brutta notizia per, che ha annunciato di essere stata colpita da uninnelle scorse ore. Ha pubblicato una foto della persona che purtroppo non c’è più e ha scritto un messaggiocommovente. Immediatamente è arrivata la reazione dei suoi follower, che hanno scritto dei commenti per incoraggiare l’attrice in questo suo momentodifficile. Dovrà necessariamente reagire per andare avanti, ma ora giustamente è tempo solo dele del rispetto.ha avuto unfamiliare, che le ha causato un’enorme tristezza. L’anno scorso lei aveva parlato di un programma, poi saltato improvvisamente: “A un certo punto, però, ...