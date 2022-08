Moto: dedicata a Fausto Gresini la tensostruttura imolese (Di martedì 23 agosto 2022) Sarà dedicata a Fausto Gresini la tensostruttura a copertura della pista polivalente nel centro sociale “La Tozzona“, nel quartiere Pedagna a Imola. La cerimonia di presentazione sarà svolta sabato 27 agosto alle 11:30 e saranno presenti: il sindaco Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, e la famiglia del pilota. La proposta di tale iniziativa fu stata avanzata dal Centro sociale nell’aprile 2021, dopo poco dalla sua scomparsa, dato che il pilota era imolese di nascita ed è stato un esempio di sportività e lealtà. Il Comune ha quindi accolto la proposta ritenendola particolarmente appropriata. A Gresini è stato anche dedicata la ‘Curva Gresini’, il tratto della pista dell’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Saràlaa copertura della pista polivalente nel centro sociale “La Tozzona“, nel quartiere Pedagna a Imola. La cerimonia di presentazione sarà svolta sabato 27 agosto alle 11:30 e saranno presenti: il sindaco Marco Panieri, l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi, e la famiglia del pilota. La proposta di tale iniziativa fu stata avanzata dal Centro sociale nell’aprile 2021, dopo poco dalla sua scomparsa, dato che il pilota eradi nascita ed è stato un esempio di sportività e lealtà. Il Comune ha quindi accolto la proposta ritenendola particolarmente appropriata. Aè stato anchela ‘Curva’, il tratto della pista dell’Autodromo Internazionale ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. ...

