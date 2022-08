Meeting di Rimini e Regionali in Sicilia, Conte all’attacco: “Giusta la rottura con il Pd sugli impresentabili. Noi snobbati perché scomodi” (Di martedì 23 agosto 2022) Meeting di Rimini e Regionali in Sicilia. Giuseppe Conte va all’attacco, rivendica la decisione di rompere l’alleanza con il Pd nell’isola e replica al mancato invito – unico tra i leader dei grandi partiti – alla convention di Comunione e liberazione. rottura inevitabile con il Pd in Sicilia Ieri il leader M5S ha sentito la candidata governatrice del Centrosinistra in Sicilia, Caterina Chinnici (che ha deciso di restare in corsa anche dopo lo strappo pentastellato), dopo le primarie congiunte con il Partito democratico. “È stato un bel colloquio. Le ho ribadito la stima per la sua figura, per i temi che ha posto per giorni senza essere ascoltata e il rammarico per la situazione in cui si è trovata suo malgrado per le scelte del Pd, da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022)diin. Giuseppeva, rivendica la decisione di rompere l’alleanza con il Pd nell’isola e replica al mancato invito – unico tra i leader dei grandi partiti – alla convention di Comunione e liberazione.inevitabile con il Pd inIeri il leader M5S ha sentito la candidata governatrice del Centrosinistra in, Caterina Chinnici (che ha deciso di restare in corsa anche dopo lo strappo pentastellato), dopo le primarie congiunte con il Partito democratico. “È stato un bel colloquio. Le ho ribadito la stima per la sua figura, per i temi che ha posto per giorni senza essere ascoltata e il rammarico per la situazione in cui si è trovata suo malgrado per le scelte del Pd, da ...

