Liverpool, Klopp non nasconde la preoccupazione: “Momento difficile anche a livello numerico” (Di martedì 23 agosto 2022) Il Liverpool, dopo la sconfitta subita contro il Manchester United, ha fatto registrare il peggior inizio del club negli ultimi dieci anni: nella stagione 2012/2013 sotto la guida di Brendan Rogers la squadra non riuscì a vincere nessuna delle prime tre gare. anche il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC, non ha nascosto la propria preoccupazione: “Abbiamo preso il secondo gol in contropiede, dobbiamo rivedere e lavorare su questa situazione. Sono preoccupato, il Momento è difficile anche dal punto di vista numerico. A causa degli infortuni abbiamo chiuso la settimana con quindici giocatori a disposizione, speriamo che nessun altro si sia fatto male”. “Non è il risultato che volevamo, era ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Il, dopo la sconfitta subita contro il Mster United, ha fatto registrare il peggior inizio del club negli ultimi dieci anni: nella stagione 2012/2013 sotto la guida di Brendan Rogers la squadra non riuscì a vincere nessuna delle prime tre gare.il tecnico dei Reds, Jurgen, nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC, non ha nascosto la propria: “Abbiamo preso il secondo gol in contropiede, dobbiamo rivedere e lavorare su questa situazione. Sono preoccupato, ildal punto di vista. A causa degli infortuni abbiamo chiuso la settimana con quindici giocatori a disposizione, speriamo che nessun altro si sia fatto male”. “Non è il risultato che volevamo, era ...

