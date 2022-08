L'estate da «Finimondo» di Myss Keta (Di martedì 23 agosto 2022) Myss Keta scatena il Finimondo ed è un vera e propria festa estiva a cielo aperto. Un tormentone che spopola in radio, è un tripudio di ascolti e fa venire solo voglia di ballare fino all'alba. Che Finimondo Per un capello biondo Che stava sul gilet Sarà volato Ma com'è strano il fato Proprio su di me Accontenterà anche i nostalgici, probabilmente, visto che la canzone parte dal campionamento di un pezzo che ha letteralmente spopolato negli anni Sessanta. Si tratta de Il Capello di Edoardo Vianello e Terry Gilliam di cui Myss Keta propone una rivisitazione speciale in chiave tech house. Sto in giro Ho la fine del mondo sotto il vestito (bellissimo) Biondino (ehi biondino) Cosa vuoi? Cosa fai? Ma chi prendi in giro? (Ahahah) Un'istantanea che racconta di un futuro imprecisato in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 agosto 2022)scatena iled è un vera e propria festa estiva a cielo aperto. Un tormentone che spopola in radio, è un tripudio di ascolti e fa venire solo voglia di ballare fino all'alba. ChePer un capello biondo Che stava sul gilet Sarà volato Ma com'è strano il fato Proprio su di me Accontenterà anche i nostalgici, probabilmente, visto che la canzone parte dal campionamento di un pezzo che ha letteralmente spopolato negli anni Sessanta. Si tratta de Il Capello di Edoardo Vianello e Terry Gilliam di cuipropone una rivisitazione speciale in chiave tech house. Sto in giro Ho la fine del mondo sotto il vestito (bellissimo) Biondino (ehi biondino) Cosa vuoi? Cosa fai? Ma chi prendi in giro? (Ahahah) Un'istantanea che racconta di un futuro imprecisato in ...

