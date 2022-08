La lista Referendum e democrazia è stata respinta dalle elezioni (Di martedì 23 agosto 2022) La lista Referendum e democrazia è stata respinta e non sarà presente alle prossime elezioni politiche. Il governo ora ha 48 ore di tempo per intervenire con un decreto. Le firme, circa 28.000, affinché la lista potesse essere presentata erano state raccolte con il sistema SPID. Secondo Marco Cappato, leader della lista, si tratta di una grave discriminazione contro 28.000 persone firmatarie e contro i diritti di tutti dal momento che lo stesso tipo di firme – raccolte online – erano valide nel 2021 per i Referendum a sostegno della legalizzazione dell’eutanasia e della cannabis. «Le Corti d’Appello dove ieri sono state depositate le firme digitali a sostegno delle candidature della lista Referendum e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) Lae non sarà presente alle prossimepolitiche. Il governo ora ha 48 ore di tempo per intervenire con un decreto. Le firme, circa 28.000, affinché lapotesse essere presentata erano state raccolte con il sistema SPID. Secondo Marco Cappato, leader della, si tratta di una grave discriminazione contro 28.000 persone firmatarie e contro i diritti di tutti dal momento che lo stesso tipo di firme – raccolte online – erano valide nel 2021 per ia sostegno della legalizzazione dell’eutanasia e della cannabis. «Le Corti d’Appello dove ieri sono state depositate le firme digitali a sostegno delle candidature dellae ...

marcocappato : Pennette con firme digitali sono intanto state accettate ovunque per il deposito della Lista referendum e democrazi… - marcocappato : +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decret… - marcocappato : Il termine per firmare la lista Referendum e democrazia sul sito - MirkoPaulon : RT @marcocappato: +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decreto rico… - _RomamoR : RT @marcocappato: +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decreto rico… -