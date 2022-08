Juventus, subito un passo falso: novanta minuti di niente contro la Sampdoria, non basta il mercato (Di martedì 23 agosto 2022) Seconda giornata, subito un passo falso per la Juventus. E’ 0-0 a Marassi in casa della Sampdoria, campo difficile e avversaria storicamente ostica per i bianconeri, ma in questo momento della stagione occorre far punti e creare autostima. E invece, il risicato punticino rovina un po’ l’entusiasmo post Sassuolo e impone alla società di intervenire sul mercato, visto che a causa degli infortuni la squadra in campo oggi e soprattutto i panchinari non erano all’altezza di chi vuol vincere il campionato. Spettacolo pari a zero al Ferraris, sia nel primo tempo, in cui comunque si poteva giustificare un atteggiamento prudente dei bianconeri, specie dopo la traversa subita a freddo, ma soprattutto in un secondo tempo tutta confusione, con tre passaggi in fila che sono una chimera, con un ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Seconda giornata,unper la. E’ 0-0 a Marassi in casa della, campo difficile e avversaria storicamente ostica per i bianconeri, ma in questo momento della stagione occorre far punti e creare autostima. E invece, il risicato punticino rovina un po’ l’entusiasmo post Sassuolo e impone alla società di intervenire sul, visto che a causa degli infortuni la squadra in campo oggi e soprattutto i panchinari non erano all’altezza di chi vuol vincere il campionato. Spettacolo pari a zero al Ferraris, sia nel primo tempo, in cui comunque si poteva giustificare un atteggiamento prudente dei bianconeri, specie dopo la traversa subita a freddo, ma soprattutto in un secondo tempo tutta confusione, con tre passaggi in fila che sono una chimera, con un ...

