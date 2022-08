Ieri, oggi, domani - Renault Scénic, quando la monovolume (in declino) cambia strada (Di martedì 23 agosto 2022) Esplorare lo spazio non va più di moda, nell'automotive. Se c'è un genere in crisi di identità già prima della transizione energetica è infatti quello delle monovolume. Saranno cambiate le famiglie, perché di figli se ne fanno meno. Oppure le priorità: ben vengano i centimetri cubi destinati allo stivaggio, a patto che il packaging sia sexy (cioè da Suv) e non quello di un ovetto da avventure nella galassia. Così, può accadere di rimanerci un po' di sale quando scopri che è in arrivo una nuova Renault Scénic. Ma c'è il trucco: il modello venturo non sarà una Mpv, come l'originale degli anni Novanta e i sequel che hanno attraversato le prime due decadi dei Duemila, bensì una crossover elettrica. Saldamente ancorata ai capisaldi del futuro della Régie, che sulla mobilità a elettroni abbinata al genere ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 agosto 2022) Esplorare lo spazio non va più di moda, nell'automotive. Se c'è un genere in crisi di identità già prima della transizione energetica è infatti quello delle. Sarannote le famiglie, perché di figli se ne fanno meno. Oppure le priorità: ben vengano i centimetri cubi destinati allo stivaggio, a patto che il packaging sia sexy (cioè da Suv) e non quello di un ovetto da avventure nella galassia. Così, può accadere di rimanerci un po' di salescopri che è in arrivo una nuova. Ma c'è il trucco: il modello venturo non sarà una Mpv, come l'originale degli anni Novanta e i sequel che hanno attraversato le prime due decadi dei Duemila, bensì una crossover elettrica. Saldamente ancorata ai capisaldi del futuro della Régie, che sulla mobilità a elettroni abbinata al genere ...

