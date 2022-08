Flat tax, Matteo Salvini sbaglia sulle tasse dei milionari (Di martedì 23 agosto 2022) Il 22 agosto, ospite a La corsa al voto su La7, il leader della Lega Matteo Salvini ha difeso (min. 14:39) la proposta della Lega di introdurre la cosiddetta “Flat tax” al 15 per cento, ossia un sistema di tassazione che applica una singola aliquota fiscale a tutti i livelli di reddito. Tra le altre cose, Salvini ha smentito che la Flat tax avvantaggi i più ricchi, aggiungendo (min. 14:45) che «bisogna leggere quello che c’è scritto» nella proposta della Lega. Secondo l’ex ministro dell’Interno, infatti, con la Flat tax i contribuenti milionari «continueranno a pagare quello che stanno pagando» (min. 15:56), visto che il limite di reddito famigliare «a cui applicheremo la Flat tax è 70 mila euro» (min. 15:04). Siamo andati a rileggere la proposta ... Leggi su open.online (Di martedì 23 agosto 2022) Il 22 agosto, ospite a La corsa al voto su La7, il leader della Legaha difeso (min. 14:39) la proposta della Lega di introdurre la cosiddetta “tax” al 15 per cento, ossia un sistema di tassazione che applica una singola aliquota fiscale a tutti i livelli di reddito. Tra le altre cose,ha smentito che latax avvantaggi i più ricchi, aggiungendo (min. 14:45) che «bisogna leggere quello che c’è scritto» nella proposta della Lega. Secondo l’ex ministro dell’Interno, infatti, con latax i contribuenti«continueranno a pagare quello che stanno pagando» (min. 15:56), visto che il limite di reddito famigliare «a cui applicheremo latax è 70 mila euro» (min. 15:04). Siamo andati a rileggere la proposta ...

marattin : Sbugiardati sulla mega-bufala della flat tax (che in realtà è un sistema con scaglioni e a 18 aliquote, come ormai… - marattin : La Lega ha ammesso che la loro proposta è un rifacimento degli scaglioni Irpef,in cui l’aliquota è flat solo entro… - marattin : È arrivata la risposta di Siri. Nel passaggio evidenziato conferma che la flat tax ( = aliquota unica per tutti) no… - Parlamenteide : Ore 14:08 - Le quattro proposte di Salvini per il lavoro: «Quota 41, flat tax e detassazione degli straordinari» - claireann59 : RT @PagellaPolitica: In tv, Salvini ha detto che «con la flat tax i milionari continueranno a pagare quello che stanno pagando». Non è vero… -