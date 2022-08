Firmato il contratto, parte il recupero dell’Ex Cres, sarà un centro di formazione sanitario (Di martedì 23 agosto 2022) È stato Firmato il contratto da otto milioni e 700 mila euro per il recupero dell’Ex Cres. A darne notizie Marco Intravaia, che plaude al lavoro svolto dal governatore Musumeci. “Da questo progetto dipende la rigenerazione urbana nella zona a monte della città”. Il progetto porterà alla rifunzionalizzazione dell’Ex Cres e alla sua trasformazione in centro di formazione sanitario, insieme alla realizzazione del parcheggio nell’ex cava Ranteria, con annesso ascensore e ponte. “La firma del contratto è un passo in avanti – ha detto Intravaia – verso un nuovo futuro per la città: le attività di formazione sanitaria, il parcheggio e le strutture annesse porteranno una ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 23 agosto 2022) È statoilda otto milioni e 700 mila euro per il. A darne notizie Marco Intravaia, che plaude al lavoro svolto dal governatore Musumeci. “Da questo progetto dipende la rigenerazione urbana nella zona a monte della città”. Il progetto porterà alla rifunzionalizzazionee alla sua trasindi, insieme alla realizzazione del parcheggio nell’ex cava Ranteria, con annesso ascensore e ponte. “La firma delè un passo in avanti – ha detto Intravaia – verso un nuovo futuro per la città: le attività disanitaria, il parcheggio e le strutture annesse porteranno una ...

