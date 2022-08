Fiorentina, doppia idea per la difesa: interesse per Faes e Nikolaou (Di martedì 23 agosto 2022) La Fiorentina starebbe valutando innesti anche per il reparto difensivo: piacciono Faes del Reims e Nikolaou dello Spezia La Fiorentina starebbe valutando innesti anche per il reparto difensivo: piacciono Faes del Reims e Nikolaou dello Spezia. Secondo quanto riportato da La Nazione, i Viola vorrebbero portare un altro innesto in difesa. La lotta è tra questi due giocatori. I liguri valutano il greco circa 8 milioni, sarebbe il rinforzo migliore per la sua esperienza europea e per essere un mancino, ma la richiesta è troppo alta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Lastarebbe valutando innesti anche per il reparto difensivo: piaccionodel Reims edello Spezia Lastarebbe valutando innesti anche per il reparto difensivo: piaccionodel Reims edello Spezia. Secondo quanto riportato da La Nazione, i Viola vorrebbero portare un altro innesto in. La lotta è tra questi due giocatori. I liguri valutano il greco circa 8 milioni, sarebbe il rinforzo migliore per la sua esperienza europea e per essere un mancino, ma la richiesta è troppo alta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

