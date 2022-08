“È storta | si allarga e si restringe” | la strana idea di Zazzaroni sulla prospettiva e sul fuorigioco | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Il, con l’introduzione della Var, è diventata – ancor più di prima – una mera valutazione oggettiva della geografia di un campo da calcio e del posizionamento dei calciatori sul terreno di gioco. Basta, oramai, utilizzare un sistema di linee prospettiche per individuare e sanzionare una posizione di offside. Questo ha risolto molte problematiche (e le annesse storiche polemiche) più facilmente risolvibili da parte della terna arbitrale del campo. Poi, però, c’è chi mette in dubbio anche questo sistema (che non avviene in forma manuale) di tracciamento di linee sul campo. Ed è accaduto ieri sera, con protagonista il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan. Il Direttore del @CorSport. pic.twitter.com/zFjEhciaN0 — Alessandro (@90ordnasselA) August 23, 2022e la linea del...