Infortunio Wijnaldum: oggi si opera. Ecco quando torna (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA - Una mazzata tremenda, una bastonata ai sogni: Georginio Wijnaldum si è rotto ancora prima di cominciare. Il bollettino medico diffuso dalla Roma nel corso della serata è un colpo al cuore della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA - Una mazzata tremenda, una bastonata ai sogni: Georginiosi è rotto ancora prima di cominciare. Il bollettino medico diffuso dalla Roma nel corso della serata è un colpo al cuore della ...

DiMarzio : . @OfficialASRoma, frattura della tibia destra per #Wijnaldum - sportface2016 : +++Tegola #Roma, frattura della tibia destra per Georginio #Wijnaldum: infortunio con lungo stop in vista per l'olandese+++ - GoalItalia : Grave infortunio per #Wijnaldum ?? Lungo stop in vista ?? - LamboRinaldi : Chi insulta #Felix è uguale a chi esulta per l'infortunio di #Wijnaldum. - sevedamiolini : Fossi nella #Juve dopo il brutto infortunio a #Wijnaldum proporrei #Arthur alla #Roma @enzomarangio @alsantar2015 @LeonettiFrank -