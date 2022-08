Gravina e gli stranieri: 'Sono il 67%, non è un buon segno. La lista dei 25...' (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente della Figc Gabriele Gravina parla a Radio Rai: "Il 67% dei calciatori è straniero e questo non è un buon segno.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) Il presidente della Figc Gabrieleparla a Radio Rai: "Il 67% dei calciatori è straniero e questo non è un....

cmdotcom : Gravina e gli stranieri: 'Sono il 67%, non è un buon segno. La lista dei 25...' - sportli26181512 : Gravina e gli stranieri: 'Sono il 67%, non è un buon segno. La lista dei 25...': Il presidente della Figc Gabriele… - Noibiancocelest : Figc, Gravina: “Durante lo stop per i Mondiali, tante amichevoli per gli Azzurri. Ecco quali” - Vale22046 : RT @leone52641: - ruggierofilann4 : RT @leone52641: -