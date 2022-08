Gerenzano incendio in un box, Vigili del fuoco in azione | VIDEO (Di lunedì 22 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Gerenzano per un incendio all’ interno di un box. L’allarme è scattato poco prima delle 17 in via Inglesina. Per cause in corso di accertamento si è verificato un incendio all’interno di box. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Gerenzano incendio in un box, Vigili del fuoco in ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 22 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idelsono intervenuti questo pomeriggio aper unall’ interno di un box. L’allarme è scattato poco prima delle 17 in via Inglesina. Per cause in corso di accertamento si è verificato unall’interno di box. Sul posto sono intervenuti ideldel distaccamento di Saronno con ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin un box,delin ...

Fiamme in un box di Gerenzano, vigili del fuoco al lavoro

Fiamme nel pomeriggio di lunedì 22 agosto in un box a Gerenzano, in via Inglesina. Ancora da verificare le cause che hanno portato all'incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un'autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

'Ndrangheta, racket nelle aste immobiliari, 11 misure cautelari

Le indagini erano state avviate dopo che la notte del 13 settembre 2017 si era verificato un incendio a Cislago e Gerenzano, alcuni dei quali originari della provincia di Reggio Calabria, con legami con la 'ndrangheta.