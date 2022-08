Gas | Eni annuncia la scoperta di un maxi giacimento nel mare di Cipro | «Potenziale significativo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 agosto 2022) A circa 160 chilometri al largo di, a una profondità d’acqua di 2,287, è stato scoperto un pozzo di gas. Chiamato Cronos-1, e situato nel cosiddetto Blocco 6, secondo una stima preliminare conterrebbe circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi, quindi quasi 71 trilioni litri, o miliardi di miliardi) di gas «con unaggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo». Come si legge nella nota pubblicata da Eni, si tratterebbe del secondo pozzo trovato nel Blocco 6, operato al 50% da Eni Cyprus e per l’altro 50% da TotalEnergies, e del quarto esplorativo perforato dalla stessa azienda dopo ladi Calypso-1 nel 2018. «Ladi Cronos-1 crea le condizioni per portare a sviluppo ulteriori potenziali volumi di gas nella regione e rappresenta una delle ...