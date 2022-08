Elezioni, Fdi: Marcello Pera apre listino Senato in Campania (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, a guidare il listino per l’Elezioni al Senato nel collegio Campania 1. A completare il listino la senatrice Giovanna Petrenga, il coordinatore di Fdi a Napoli Sergio Rastrelli (figlio dello scomparso ex presidente della Regione Campania e nipote del gesuita Massimo, fondatore a Napoli delle prime fondazioni antiusura) e la giornalista Gabriella Peluso, capo ufficio stampa del Consiglio regionale della Campania. Petrenga però guida il listino al Senato anche nel collegio di Campania 2. Scende in campo per la Camera dei Deputati anche Marta Schifone, componente del direttivo di Fdi, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarà l’ex presidente del, a guidare ilper l’alnel collegio1. A completare illa senatrice Giovanna Petrenga, il coordinatore di Fdi a Napoli Sergio Rastrelli (figlio dello scomparso ex presidente della Regionee nipote del gesuita Massimo, fondatore a Napoli delle prime fondazioni antiusura) e la giornalista Gabriella Peluso, capo ufficio stampa del Consiglio regionale della. Petrenga però guida ilalanche nel collegio di2. Scende in campo per la Camera dei Deputati anche Marta Schifone, componente del direttivo di Fdi, ...

