Darya Dugina | chi è l’attentatrice secondo la Russia

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Attentato contro. A ucciderla sarebbe stata la 43enne Natalia Vovk, una componente del battaglione Azov, unità militare ucraina considerato di orientamento neonazista. E’ quanto sostengono alcuni siti russi, legati al Cremlino, che mostrano immagini di quella che sostengono essere un documento di identità che la qualifica come un membro del battaglione.Mosca, Vovk aveva affittato un appartamento nello stesso palazzo di Mosca in cui viveva la vittima. Per l’intelligence esterna russa, l’omicidio della figlia di Alexander Dugin “è stato commesso e preparato dai servizi speciali ucraini”. Vovk sarebbe arrivata inil 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne. Le due hanno partecipato al festival ‘Tradizione’ a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la figlia. A Mosca avevano ...

martaottaviani : Mini thread di aggiornamento 1/ L'attentato in cui ha perso la vita Darya #Dugina figlia di #Dugin sarebbe stato or… - martaottaviani : Thread un minino ragionato sull'esplosione che ha portato alla morte di Darya #Dugina 1/ #Dugin non ha mai frequent… - Agenzia_Ansa : L'ordigno esplosivo installato sull'auto della giornalista e politologa Darya Dugina è stato fatto esplodere a dist… - NewsletterLeggo : Assassinio di Darya Dugina: “La killer è una donna ucraina” Il servizio di sicurezza fede - marco_marcangio : RT @fratotolo2: ?? Prima dell’attentato, #DaryaDugina stava investigando su #Bellingcat e sui suoi legami con i servizi segreti occidentali… -

Ma mette in cattiva luce l'efficienza degli apparati di sicurezza russi Mosca annuncia a tempo di record la soluzione dell'omicidio died accusa - di nuovo - l'intelligence di Kiev. Una ... Mosca accusa le forze speciali ucraine dell'attentato a Darya Dugina