Corriere dello Sport – "Juve, Allegri decide se puntare ancora su Depay"

Il Barcellona continua a credere nel trasferimento di Depay alla Juve nelle prossime ore, anche se l'operazione è diventata molto complicata per le richieste economiche dell'attaccante e per l'intransigenza del suo entourage. Lo scrive Sport. La Juve sarebbe sul punto di abbandonare definitivamente questa pista, ma l'ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri che oggi dovrebbe avere un vertice con i dirigenti. Sarà dunque l'allenatore a decidere se insistere comunque su Depay o se virare su altri nomi.

