Cameriere aggredito a Ischia | due denunciati dai carabinieri

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono due le persone denunciate daiper l’aggressione ad undi un noto albergo di, avvenuta nella serata di ieri. I duesono due clienti dell’hotel, un 35enne ed un 37enne entrambi del centro di Napoli, che hanno colpito ilischitano ripetutamente, anche con una bottiglia. Secondo le prime indagini a scatenare l’aggressione sarebbe stato un apprezzamento galante. Le percosse hanno richiesto il ricovero con elicottero all’ospedale del Mare; qui l’uomo, per le gravi ferite riportate al volto, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza . Guarirà in 45 giorni. I due aggressori, una volta identificati e, sono stati proposti per il foglio di via ...

