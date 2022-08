Anche in Sicilia si rompe l’alleanza PD-M5S. Conte: i Dem propongono “impresentabili”. Fava sbotta: “L’ex premier è bugiardo” (Di lunedì 22 agosto 2022) Alle prossime elezioni regionali "in Sicilia il Movimento 5 stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". A darne l'annuncio su Facebook è stato il presidente del M5S, Giuseppe Conte. "Alcune settimane fa - ha spiegato - ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l`agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all`ultimo di costruire un percorso comune, Anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate"."Siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana - sostiene l'ex presidente ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022) Alle prossime elezioni regionali "inil Movimento 5 stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l'isola". A darne l'annuncio su Facebook è stato il presidente del M5S, Giuseppe. "Alcune settimane fa - ha spiegato - ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l`agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante ilII. Nonostante questo, inabbiamo tentato fino all`ultimo di costruire un percorso comune,in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte adeguate"."Siamo arrivati a questo paradosso: da una settimana - sostiene l'ex presidente ...

rtl1025 : ?? La protezione civile dice che il #terremoto nella zona di Giuliana (#Palermo) è stato avvertito anche nei comuni… - lorepregliasco : Conte annuncia che in Sicilia il M5S correrà da solo. Si avvicina la vittoria del centrodestra anche nelle Regional… - Agenzia_Ansa : Dopo Pantelleria, brucia anche Lipari. Nella notte è divampato un rogo di chiara origine dolosa che ha lambito le c… - cocodrill3 : RT @Cavalodiritorno: Anche in Sicilia il #MovimentoCinqueStelle correrà da solo. Io sono fiero del mio Presidente #Conte #DallaParteGiusta… - annamar_65 : RT @MicheleGubitosa: Siamo noi la vera alternativa a #Meloni e a questa destra. Il #PD non è più un nostro interlocutore da quando ha deci… -