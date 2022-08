Vi ricordate Alice | figlia di Luciano Pavarotti e Nicoletta Mantovani? Eccola oggi a 19 anni | bellissima in costume

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 21 agosto 2022)porta un cognome importantissimo. Eppure per molti è una perfetta sconosciuta. Vediamo com'è e cosa fa nella vita l'ultima delle quattro figlie del più grande tenore italiano di sempre. Un critico musicale inglese scrisse che quandonacque, Dio gli baciò le corde vocali. Questa frase sintetizza perfettamente la bravura del cantante modenese, che nel corso della sua carriera ha avuto tutto: fama, soldi, donne e ben quattro figlie, tutte femmine.se n'è andato nel 2007 a seguito di una lunga malattia. Non fu solo l'Italia a piangere la sua scomparsa. Quando se ne va un rappresentante della musica classica, genere in cui l'Italia è famosissima a livello mondiale, il lutto non è solo nazionale.si è esibito in ...