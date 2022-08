Vangelo di oggi 21 Agosto 2022 | Lc 13 | 22-30 | Video commento

(Di domenica 21 agosto 2022) Ascoltiamo ildi domenica 21, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno”. “È una porta stretta non perché sia oppressiva, ma perché ci chiede di restringere e contenere il nostro orgoglio e L'articolodi21: Lc 13,22-30proviene da La Luce di Maria.

cercoiltuovolto : don Francesco Pedrazzi – Commento al Vangelo di oggi, 21 Agosto 2022 - CiaoKarol : Vangelo del giorno, domenica 20 agosto 2022. Lettura e Commento: “Verranno da oriente a occidente”: Il Vangelo del… - UPBasiglio : Don Luca Broggi. Il Vangelo di oggi Sabato 20 agosto 2022 - Concett94272838 : RT @TV2000it: Padre Jean-Paul Hernandez commenta il Vangelo della domenica e le opere d’arte cristiana che ha ispirato #SullaStrada oggi #… - UgoBaroni : RT @TV2000it: Padre Jean-Paul Hernandez commenta il Vangelo della domenica e le opere d’arte cristiana che ha ispirato #SullaStrada oggi #… -

'Il messaggio che ci arriva dalnon solo ci apre la strada per andare in cielo, ma anche ... La condizione della pace è però il perdono, edin un contesto internazionale segnato da ...Uno dei partecipanti a questo mistero universale, l'apostolo Giovanni, scriverà nel suo: "... Le parole di Simeone il Nuovo Teologo, citate dall'anziano Sofronio Sacharov, sonomolto ...Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno ...Il Vangelo che oggi ascolteremo non ci lascerà molto sereni. Già domenica scorsa la Parola ci ha messi in crisi, Gesù è venuto a portare un fuoco d’amore ed è venuto a dividere il male dal bene e a sc ...