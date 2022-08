SULLE ORME DI ANTIBO! Yeman Crippa fa rinascere il mezzofondo azzurro ed è campione d’Europa dei 10000 metri! (Di domenica 21 agosto 2022) Yemaneberhan Crippa riporta l’Italia sul trono continentale dei 10000 metri 32 anni dopo Salvatore Antibo. Impresa storica per l’azzurro agli Europei di Monaco di Baviera, arrivata dopo il bronzo ottenuto nei 5000 metri. Il mezzofondista di origini etiopi ha corso da assoluto padrone: sapeva di essere il più forte ed ha saputo gestire la gara in maniera impeccabile dal punto di vista tattico, anche se nel finale si è preso probabilmente qualche rischio di troppo. Il classe 1996 si è imposto con il tempo di 27’46?13, ben lontano dal primato italiano che detiene in 27’10?76, tuttavia in Baviera si è svolta una competizione su ritmi molto blandi. Medaglia d’argento a sorpresa per il norvegese, di origine eritrea Zerei Kbrom Mezngi, al primato personale in 27’46?96, mentre il podio è stato completato dal francese Yann ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)eberhanriporta l’Italia sul trono continentale deimetri 32 anni dopo Salvatore Antibo. Impresa storica per l’agli Europei di Monaco di Baviera, arrivata dopo il bronzo ottenuto nei 5000 metri. Il mezzofondista di origini etiopi ha corso da assoluto padrone: sapeva di essere il più forte ed ha saputo gestire la gara in maniera impeccabile dal punto di vista tattico, anche se nel finale si è preso probabilmente qualche rischio di troppo. Il classe 1996 si è imposto con il tempo di 27’46?13, ben lontano dal primato italiano che detiene in 27’10?76, tuttavia in Baviera si è svolta una competizione su ritmi molto blandi. Medaglia d’argento a sorpresa per il norvegese, di origine eritrea Zerei Kbrom Mezngi, al primato personale in 27’46?96, mentre il podio è stato completato dal francese Yann ...

