Sampdoria, i convocati di Giampaolo per la Juventus: tre assenti e un recupero (Di domenica 21 agosto 2022) Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha stilato la lista dei convocati per la gara contro la Juventus di domani: out De Luca, Conti e Trimboli Giampaolo dovrà fare a meno di tre protagonisti per la Juve, ma recupera dalla squalifica Leverbe. Portieri: Audero, Contini, Ravaglia Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Depaoli, Ferrari, Leverbe, Murillo, Murru. Centrocampisti: Djuricic, Léris, Malagrida, Rincón, Sabiri, Verre, Vieira, Villar, Yepes. Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Quagliarella L'articolo proviene da Calcio News 24.

