Ordine d’arrivo MotoGP, GP Austria 2022: risultati e classifica gara (Di domenica 21 agosto 2022) E’ andato in archivio il GP d’Austria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg (Austria), si è assistito a una gara ricca di emozioni in cui i piloti hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo e massimizzare la loro prestazione. Come si potuto notare, il circuito Austriaco ha presentato alcune novità rispetto agli anni passati. Il famoso progettista/architetto Hermann Tilke ha previsto l’introduzione di una chicane sul lato nord-ovest della pista in curva-2, principalmente per le moto. Questa modifica si è resa necessaria anche per questioni legate alla sicurezza. Di seguito l’Ordine d’arrivo, la classifica, il risultato del GP d’Austria 2022, tappa del ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) E’ andato in archivio il GP d’, tredicesimo round del Mondialedi. Sul tracciato di Spielberg (), si è assistito a unaricca di emozioni in cui i piloti hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo e massimizzare la loro prestazione. Come si potuto notare, il circuitoco ha presentato alcune novità rispetto agli anni passati. Il famoso progettista/architetto Hermann Tilke ha previsto l’introduzione di una chicane sul lato nord-ovest della pista in curva-2, principalmente per le moto. Questa modifica si è resa necessaria anche per questioni legate alla sicurezza. Di seguito l’, la, il risultato del GP d’, tappa del ...

acidoerose : RT @AndreCardi: L'ordine d'arrivo della 25 km in acque libere verrà annunciato da Amadeus durante il TG1 #Roma2022 | #25km | #Nuoto - GalloMarcegallo : @lucatelese A me non mi hai intervistato 16 anni servizio d ordine a Piazza del Pebliscito Comizio di chiusura a N… - Rilusi_ : RT @AndreCardi: L'ordine d'arrivo della 25 km in acque libere verrà annunciato da Amadeus durante il TG1 #Roma2022 | #25km | #Nuoto - RebsDiary : RT @AndreCardi: L'ordine d'arrivo della 25 km in acque libere verrà annunciato da Amadeus durante il TG1 #Roma2022 | #25km | #Nuoto - FebyTH : RT @AndreCardi: L'ordine d'arrivo della 25 km in acque libere verrà annunciato da Amadeus durante il TG1 #Roma2022 | #25km | #Nuoto -