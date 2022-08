LIVE Ciclismo femminile, Europei 2022 in DIRETTA: 10 km al traguardo, un terzetto al comando ma il gruppo controlla (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.34 Elisa Balsamo è alla ruota di Rachele Barbieri, sicuramente tra le più veloci e più in forma del team italiano. 14.33 5 KM AL traguardo! 14.31 Rimangono a circa 10” le tre di testa, a portata di mano di un gruppo che inizia ad aumentare l’andatura. 14.30 Ora c’è la macchia azzurra alle spalle del treno arancione. Le italiane si stanno organizzando per il finale. 14.27 15” ora per Labous (FRA), Teutenberg (GER) e Gutierrez (ESP). Sempre l’Olanda in testa al gruppo, guidata sempre da Korevaar. 14.26 10 km al traguardo! Cresce la tensione in gruppo. 14.24 Risale la squadra azzurra, Elisa Balsamo è nelle prime posizioni del ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA A ESPANA DALLE 14.30 14.34 Elisa Balsamo è alla ruota di Rachele Barbieri, sicuramente tra le più veloci e più in forma del team italiano. 14.33 5 KM AL! 14.31 Rimangono a circa 10” le tre di testa, a portata di mano di unche inizia ad aumentare l’andatura. 14.30 Ora c’è la macchia azzurra alle spalle del treno arancione. Le italiane si stanno organizzando per il finale. 14.27 15” ora per Labous (FRA), Teutenberg (GER) e Gutierrez (ESP). Sempre l’Olanda in testa al, guidata sempre da Korevaar. 14.26 10 km al! Cresce la tensione in. 14.24 Risale la squadra azzurra, Elisa Balsamo è nelle prime posizioni del ...

