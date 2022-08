LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Gran Bretagna avanti tutta nella paracanoa (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:20 nella finale dei 200 metri del K1 KL2 maschile ritornano imbarcazioni azzurre. Christian Volpi e Federico Mancarella saranno opposti a Rozbora (HUN), Phillipson (GBR), Swoboda (AUT), Syniuk (UKR), Radovanovic (SBR), Velhun (UKR), ed Ezra (ISR). 9:18 Arriva una doppietta britannica nel KL2 donne grazie alle superfavorite Emma Wiggs e Charlotte Henshaw. Wiggs che chiude con il crono di 47.845, nuovo record europeo, approfittando della sfortunata perdita di pagaia della connazionale. Henshaw brava a riprendere il controllo e concludere con l’argento. Bronzo all’ungherese Varga. Gran Bretagna che accorcia nel medagliere Monaco+Roma a -4 ori dall’Italia. 9:15 Continuiamo con l’ultimo atto del KL2 200 metri femminile. In acqua Wiggs (GBR), Bercovitch (ISR), ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:20finale dei 200 metri del K1 KL2 maschile ritornano imbarcazioni azzurre. Christian Volpi e Federico Mancarella saranno opposti a Rozbora (HUN), Phillipson (GBR), Swoboda (AUT), Syniuk (UKR), Radovanovic (SBR), Velhun (UKR), ed Ezra (ISR). 9:18 Arriva una doppietta britannica nel KL2 donne grazie alle superfavorite Emma Wiggs e Charlotte Henshaw. Wiggs che chiude con il crono di 47.845, nuovo record europeo, approfittando della sfortunata perdita di pagaia della connazionale. Henshaw brava a riprendere il controllo e concludere con l’argento. Bronzo all’ungherese Varga.che accorcia nel medagliere Monaco+Roma a -4 ori dall’Italia. 9:15 Continuiamo con l’ultimo atto del KL2 200 metri femminile. In acqua Wiggs (GBR), Bercovitch (ISR), ...

