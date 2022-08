LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: attesa per Cinti! Quarto posto beffardo per Craciun e Santini nel C2 500 (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.37 Tra poco tornano gli uomini in corsia con il K2 500 metri: presente l’Ungheria detentrice del record europeo fatto registrare nel 2017 fermando il cronometro a 1.26.500. 13.34 Gli italiani chiudono a 1.45.586 a 76 centesimi dalla troupe teutonica. Polonia che ferma il cronometro a 1.45.499 dietro gli iberici che sfondano il muro del 1.44.822. 13.31 Quarto posto PER L’ITALIA! Beffa per gli azzurri che a metà gara erano secondi ma la rimonta della Germania tradisce Craciun e Santini superati poi dalla Polonia al secondo posto. Trionfa la Spagna al primo posto. 13.28 È IL GRAN MOMENTO DEL C2 500 MASCHILE! Torna in corsia l’Italia con la coppia Craciun e Santini. 13.25 ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.37 Tra poco tornano gli uomini in corsia con il K2 500 metri: presente l’Ungheria detentrice del record europeo fatto registrare nel 2017 fermando il cronometro a 1.26.500. 13.34 Gli italiani chiudono a 1.45.586 a 76 centesimi dalla troupe teutonica. Polonia che ferma il cronometro a 1.45.499 dietro gli iberici che sfondano il muro del 1.44.822. 13.31PER L’ITALIA! Beffa per gli azzurri che a metà gara erano secondi ma la rimonta della Germania tradiscesuperati poi dalla Polonia al secondo. Trionfa la Spagna al primo. 13.28 È IL GRAN MOMENTO DEL C2 500 MASCHILE! Torna in corsia l’Italia con la coppia. 13.25 ...

zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: continuano le finali. Italia di bronzo nel K2 1000 metri maschile -… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: bronzo per Burgo e Schera nel K2 1000 metri! - #Canoa #velocità… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Canoa #Europei Medaglia d'#oro per #Rizzetti e #DiLiberto nel #K2 200 metri! Vittoria per 11 millesimi! #live - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 20 agosto in DIRETTA: oro Paltrinieri tra poco canoa e 25 km in acque libere - #Europei… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Europei 2022 in DIRETTA: Cinti vola in finale nei 200 m K1. Dalle 12:50 le Finali - #Canoa… -