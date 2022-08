Gasperini: “Queste sono le partite di Malinovskyi, ma ci serve un attaccante” (Di domenica 21 agosto 2022) Bergamo. Il pareggio per 1-1 dell’Atalanta contro il Milan ha un nome ed un cognome: Ruslan Malinovskyi. L’avventurosa settimana dell’ucraino tra voci di cessioni e dubbi sul futuro si chiude con il sinistro vincente per battere Maignan. La mossa di Gian Piero Gasperini di schierarlo dal primo minuto si rivela indovinata. E a Dazn il tecnico nerazzurro la spiega così: “Queste sono le sue partite. Noi abbiamo molti più problemi con le squadre chiuse, lì abbiamo l’esigenza di avere attaccanti. Ci si ricama un po’ sopra, ma Ruslan ha sempre giocato: a Genova, in amichevole… Io è tanti anni che chiedo attaccanti, non è una novità. In questo tipo di partite lui va bene in quel ruolo, ma in altri abbiamo pagato molto l’assenza di attaccanti che frequentano di più l’area”. Il suo fuuro rimane ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) Bergamo. Il pareggio per 1-1 dell’Atalanta contro il Milan ha un nome ed un cognome: Ruslan. L’avventurosa settimana dell’ucraino tra voci di cessioni e dubbi sul futuro si chiude con il sinistro vincente per battere Maignan. La mossa di Gian Pierodi schierarlo dal primo minuto si rivela indovinata. E a Dazn il tecnico nerazzurro la spiega così: “le sue. Noi abbiamo molti più problemi con le squadre chiuse, lì abbiamo l’esigenza di avere attaccanti. Ci si ricama un po’ sopra, ma Ruslan ha sempre giocato: a Genova, in amichevole… Io è tanti anni che chiedo attaccanti, non è una novità. In questo tipo dilui va bene in quel ruolo, ma in altri abbiamo pagato molto l’assenza di attaccanti che frequentano di più l’area”. Il suo fuuro rimane ...

