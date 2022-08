Fiorentina: solo 0-0 contro l’Empoli che resta in nove. Viola (forse) con la testa al Twente. Pagelle (Di domenica 21 agosto 2022) La Fiorentina non è riuscita a piazzare la stoccata e a battere l'Empoli ridotto prima in dieci per l'espulsione (giustissima) di Luperto per un fallo da ultimo uomo su Jovic. Poi rimasto addirittura in nove a causa di un infortunio a Cambiaghi, quando ormai l'allenatore azzurro, Paolo Zanetti, non aveva più cambi a disposizione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 agosto 2022) Lanon è riuscita a piazzare la stoccata e a battere l'Empoli ridotto prima in dieci per l'espulsione (giustissima) di Luperto per un fallo da ultimo uomo su Jovic. Poi rimasto addirittura ina causa di un infortunio a Cambiaghi, quando ormai l'allenatore azzurro, Paolo Zanetti, non aveva più cambi a disposizione L'articolo proviene da Firenze Post.

paolostallone66 : @robgia66 @SpaceViola_ Fosse dipeso da me avrei messo Kouamé. E così ho fatto anche la rima, ma non alleno io la Fi… - Sportellate_it : Al Castellani, se non vince la noia forse è solo grazie all'infortunio dell'arbitro Marchetti. #EmpoliFiorentina - ClaudioMasini7 : #Italiano per me con toni fin troppo entusiastici su una prestazione a cui 'è mancato solo il risultato', un partic… - FirenzePost : Fiorentina: solo 0-0 contro l’Empoli che resta in nove. Violla (forse) con la testa al Twente. Pagelle - TheLaz97 : RT @Krafftdellenevi: Gente che non ha mai vinto nulla alla guida di Trapani, Spezia, Fiorentina, Foggia e Sassuolo, ma come si fa? Solo buo… -