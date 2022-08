“Era rigore”: caos Napoli-Monza, scoppia la polemica (Di domenica 21 agosto 2022) Napoli-Monza, caos e polemiche nei primissimi minuti di gioco. Il club partenopeo protesta subito con il direttore di gara. Napoli-Monza è iniziata da pochi minuti. La prima gara allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per mister Luciano Spalletti è ferma sullo 0-0 contro il Monza di Giovanni Stroppa. Ad avere il pallino del match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 agosto 2022)e polemiche nei primissimi minuti di gioco. Il club partenopeo protesta subito con il direttore di gara.è iniziata da pochi minuti. La prima gara allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per mister Luciano Spalletti è ferma sullo 0-0 contro ildi Giovanni Stroppa. Ad avere il pallino del match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportmediaset : La moviola di #Bergonzi a @PressingReal: su #Vlahovic il rigore non c’era #SportMediaset - Grifoman1 : RT @DananiCarlo: #Masciangelo e #Portanova. Io porto gli occhiali da quando sono nato, ma la maglia di #Manolo mi sembra un filo lunga. Qui… - Streetfightman : Spalletti ha ragione, c’era rigore x noi. #NapoliMonza - PIvan17 : @FrancescoRoma78 Ma come hanno fatto a non darlo? Al Milan o alla Juve era rigore e rosso - AleAuz86 : Raga non ho visto replay, il rigore c'era o no? -