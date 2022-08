‘Ammazzati’ | e lei tenta il suicidio da Ponte Sisto | la polizia salva 17enne | il fidanzato picchia gli agenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 agosto 2022) La teneva, molto probabilmente, in pugno. Conosceva i suoi punti deboli, si nascondeva dietro la parola ‘amore’, ma in realtà avrebbe fatto quasi di tutto per ‘giostrarla’ a suo piacimento. Quasi come se fosse un oggetto da ‘spostare’ e rimettere al proprio posto quando decideva lui. Una relazione malsana, tossica, un amore che di affetto avrebbe avuto ben poco. Lui che la teneva ‘in trappola’, lei che non riusciva a ribellarsi, a dire di no e che continuava a credere che dietro ogni gesto ci fosse una carineria. Non una manipolazione. Fino a quando, però, quelle continue violenze psicologiche non sarebbero degenerate: poche parole, infatti, sarebbero bastate alla giovane, una ragazzina di 17 anni, per salire sul parapetto di, a Piazza Trilussa e minacciare il. Lui, forse dopo l’ennesimo litigio, le avrebbe detto ...