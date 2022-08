Shampoo antigiallo | perché usarlo soprattutto d’estate

(Di sabato 20 agosto 2022) A cosa serve lo? È utile soltanto a chi ha capelli biondi? Etorna? Chi è appassionato di biondo in ogni sua singola sfumatura conoscerà già, o ne avrà sentito parlare, dello. Sul mercato ne sono presenti a dozzine, figli di brand popolari che hanno ben delineata la propria missione. Ma serve davvero questo prodotto a chi ha i capelli biondi? C’è differenza tra colore naturale e tinta? Ebisogna applicarlo ancor di più? Crediti: PexelsFacciamo un piccolo passo indietro per capire prima di tutto che cos’è lo. Soltanto così potremo comprendereè davvero utile e come utilizzarlo. ...

Elle

... una volta usciti dal salone, non si può comunque star tranquilli, nemmeno se si è investito $$$ in un professionale. Stai seguendo tutte le raccomandazioni del tuo colorista , ...Come mantenere il colore "Per mantenere il colore brillante più a lungo è bene utilizzare dei prodotti ad hoc, per esempio unoe una maschera(come la nostra linea ICY ... Capelli biondi, shampoo viola per preservare il colore in estate