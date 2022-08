Sarri: «Tutto è andato come previsto, poi abbiamo sbagliato noi nella seconda parte» (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio a reti inviolate contro il Torino. Ecco le parole del tecnico della Lazio: GARA – «Era chiaro che dovevamo reggere l’urto ed era chiaro che la loro aggressività sarebbe stata più forte nel primo tempo. Tutto è andato come previsto, poi abbiamo sbagliato noi nella seconda parte. Si parla di sofferenza, ma sono 5 palle gol a 1. Prestazione bella e solida». COSA è MANCATO – «Loro ci venivano uomo contro uomo, eravamo costretti a prendere palla dandogli le spalle. Loro feroci. O riuscivamo di prima o Tutto era rischioso, ma questa è stata la partita preparata, sapevamo di dover soffrire e poi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole del tecnico della Lazio Maurizioha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio a reti inviolate contro il Torino. Ecco le parole del tecnico della Lazio: GARA – «Era chiaro che dovevamo reggere l’urto ed era chiaro che la loro aggressività sarebbe stata più forte nel primo tempo., poinoi. Si parla di sofferenza, ma sono 5 palle gol a 1. Prestazione bella e solida». COSA è MANCATO – «Loro ci venivano uomo contro uomo, eravamo costretti a prendere palla dandogli le spalle. Loro feroci. O riuscivamo di prima oera rischioso, ma questa è stata la partita preparata, sapevamo di dover soffrire e poi ...

