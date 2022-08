Salernitana, primo punto e tanti rimpianti (Di sabato 20 agosto 2022) di Fabio Setta UDINE – primo punto stagionale per la Salernitana di Nicola che torna da Udine con un pareggio a reti bianche, conquistato dopo aver giocato l’intero secondo tempo in superiorità numerica. Non ne ha approfittato la Salernitana, preferendo cercare il colpo senza mai scoprirsi troppo. La sensazione è lì davanti c’è da lavorare parecchio, sia in campo sia magari sul mercato. Le giocate di Candreva e Mazzocchi sono state a lungo le uniche variazioni in una Salernitana che pur avendo spesso il pallone tra i piedi e pur avendo giocato il secondo tempo in superiorità numerica, è stata probabilmente un po’ troppo scolastica e sicuramente prevedibile. È mancato lo strappo, quel pizzico di inventiva e fantasia. Radovanovic e Maggiore, rispetto all’esordio contro la Roma, sono state le uniche due ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 agosto 2022) di Fabio Setta UDINE –stagionale per ladi Nicola che torna da Udine con un pareggio a reti bianche, conquistato dopo aver giocato l’intero secondo tempo in superiorità numerica. Non ne ha approfittato la, preferendo cercare il colpo senza mai scoprirsi troppo. La sensazione è lì davanti c’è da lavorare parecchio, sia in campo sia magari sul mercato. Le giocate di Candreva e Mazzocchi sono state a lungo le uniche variazioni in unache pur avendo spesso il pallone tra i piedi e pur avendo giocato il secondo tempo in superiorità numerica, è stata probabilmente un po’ troppo scolastica e sicuramente prevedibile. È mancato lo strappo, quel pizzico di inventiva e fantasia. Radovanovic e Maggiore, rispetto all’esordio contro la Roma, sono state le uniche due ...

