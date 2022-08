MotoGP, una sola strategia per Francesco Bagnaia: mettere pressione sempre e comunque a Fabio Quartararo (Di sabato 20 agosto 2022) Non si può certo rimproverare a Francesco Bagnaia di essere remissivo. Il venticinquenne piemontese sta facendo di tutto per rilanciarsi nella corsa al titolo, apparentemente compromessa dopo il GP di Germania. Pecco però ha inanellato due vittorie consecutive, mentre Fabio Quartararo ha commesso un errore che ha condizionato in negativo una coppia gare. La distanza tra il francese e l’italiano è passata da 81 a 49 punti e domani potrebbe ridursi ulteriormente. Anzi, diciamo che alla luce delle premesse poste dalle qualifiche odierne, per chi insegue è imperativo recuperare terreno. Spielberg è da sempre un terreno di caccia privilegiato per la Ducati, che in questo 2022 gode di un’egemonia marcata come non mai. Ben cinque delle prime sei caselle di partenza della griglia saranno difatti occupate dalle ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Non si può certo rimproverare adi essere remissivo. Il venticinquenne piemontese sta facendo di tutto per rilanciarsi nella corsa al titolo, apparentemente compromessa dopo il GP di Germania. Pecco però ha inanellato due vittorie consecutive, mentreha commesso un errore che ha condizionato in negativo una coppia gare. La distanza tra il francese e l’italiano è passata da 81 a 49 punti e domani potrebbe ridursi ulteriormente. Anzi, diciamo che alla luce delle premesse poste dalle qualifiche odierne, per chi insegue è imperativo recuperare terreno. Spielberg è daun terreno di caccia privilegiato per la Ducati, che in questo 2022 gode di un’egemonia marcata come non mai. Ben cinque delle prime sei caselle di partenza della griglia saranno difatti occupate dalle ...

