Moto3 | risultati qualifiche e griglia di partenza GP Austria 2022 | Holgado in pole davanti a Sasaki Foggia quinto

(Di sabato 20 agosto 2022) Idellee ladidel Gran Premio d’di, di scena sul circuito di Spielberg. Laposition, per la prima volta in carriera, è andata al giovane spagnolo Danielche ha preceduto per appena 10 millesimi all’ultimo tentativo utile il giapponese Ayumu, chiamato domani a un doppio long lap penalty. Terza piazza per Deniz Oncu, che precede i due italiani Riccardo Rossi e Dennis. In casa Italia da segnalare anche il decimo posto di Stefano Nepa, mentre Sergio Garcia perde posizioni preziose in ottica mondiale e partirà undicesimo. LadiDanielAyumu ...

sportface2016 : #AustrianGP I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza della Moto3, Holgado scatterà davanti a tutti - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AustrianGP #RedBullRing Seconda fila per #RiccardoRossi e #DennisFoggia - - motograndprixit : #Moto3 #AustrianGP #RedBullRing Seconda fila per #RiccardoRossi e #DennisFoggia - - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AustrianGP #RedBullRing Il pilota del Team #Tech3 ha preceduto #Sasaki e #Guevara - - motograndprixit : #Moto3 #AustrianGP #RedBullRing Il pilota del Team #Tech3 ha preceduto #Sasaki e #Guevara - -

...alle case concorrenti - che spettano alle case debuttanti o in difficoltà a livello diin ...Costruttori e non saranno separate in questa graduatoria come avviene ad esempio in. Nella ..., GP Austria: idelle prove libereMoto3, i risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio d'Austria 2022: Holgado in pole per la prima volta in carriera ...Moto3 Gp Austria Qualifiche - Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio d'Austria classe Moto3, 13esima tappa del Motomondiale 2022 in programma domenica sul circuito del Red Bull Ri ...