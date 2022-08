Moto3 | GP Austria | Sasaki beffato all’ultimo nelle qualifiche

(Di sabato 20 agosto 2022) Lain terra d’entra nel vivo con le. Tutto sembra pronto per la pole position di Aymu, imprendibile sul giro singolo. Mamomento, arriva Daniel Holgado, che beffa il giapponese per soli 10 millesimi. È la prima pole per Dani, in casa della KTM di cui è pilota Factory. Dennis Foggia parte dalla seconda fila, davanti ai rivali per il titolo del Team Aspar., GP: le prove libere al Red Bull Ring, GP: cosa succede? La Q1 ha un copione simile alla Q2. Nella prima sessione Tatsuki Suzuki conquista senza problemi il miglior tempo. Assieme a lui si qualificano per la seconda sessione Joel Kelso, Ryusei Yamanaka e ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Austria Moto3, prima pole di Holgado che beffa Sasaki. Rossi 4°, Foggia 5° - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Austria 2022 in DIRETTA: inizia la Q2 Foggia osservato speciale - #Moto3 #Austria #DIRETTA: #inizia - Gazzetta_it : Austria Moto3, prima pole di Holgado che beffa Sasaki. Rossi 4°, Foggia 5° - sportface2016 : #AustrianGP I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza della Moto3, Holgado scatterà davanti a tutti - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AustrianGP #RedBullRing Seconda fila per #RiccardoRossi e #DennisFoggia - -

Al Red Bull Ring è Deniz Oncu a chiudere davanti a tutti l'ultimo turno di prove libere cronometrate, che va a decretare chi disputerà direttamente la Q2 e chi invece dovrà affrontare la Q1. Il turco ...Leopard alza la voce. Nel sabato mattina di Spielberg infatti il team più volte campione di categoria ha deciso di dire la sua in merito alla situazione regolamentare della, attaccando senza mezzi termini sia KTM che - soprattutto - il direttore tecnico Danny Aldridge e la FIM , nuovamente al centro di una polemica dopo le strane decisioni in merito a penalità ed ...In Austria Daniel Holgado strappa la pole a un fortissimo Ayumo Sasaki in 1'41"234. Il giovane spagnolo, campione in carica mondiale junior, sfrutta la scia ...Moto3, i risultati delle qualifiche e la griglia di partenza del Gran Premio d'Austria 2022: Holgado in pole per la prima volta in carriera ...