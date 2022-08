LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: a breve si incomincia con la FP3, la pioggia tornerà a fare capolino? (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.45 LA CLASSIFICA DELLA FP2 DI IERI 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.837 19 23 307.6 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.861 19 23 0.024 0.024 307.6 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.866 18 22 0.029 0.005 307.6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.877 20 21 0.040 0.011 307.65 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.997 18 21 0.160 0.120 310.36 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.030 20 22 0.193 0.033 309.07 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.066 19 20 0.229 0.036 309.08 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.066 19 19 0.229 309.0 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.113 19 20 0.276 0.047 309.0 10 33 ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.45 LA CLASSIFICA DELLA FP2 DI IERI 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.837 19 23 307.6 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.861 19 23 0.024 0.024 307.6 3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.866 18 22 0.029 0.005 307.6 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy YamahaYAMAHA 1’29.877 20 21 0.040 0.011 307.65 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.997 18 21 0.160 0.120 310.36 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.030 20 22 0.193 0.033 309.07 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’30.066 19 20 0.229 0.036 309.08 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini RacingDUCATI 1’30.066 19 19 0.229 309.0 9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.113 19 20 0.276 0.047 309.0 10 33 ...

