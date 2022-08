LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Cinti vola in finale nei 200 m K1. Dalle 12:50 le Finali (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 10:34 Si conclude dunque la prima parte di questa lunga giornata. l’appuntamento è fissato per le 12:50 con la fase clou, caratterizzata da dodici Finali! Grazie per essere stati con noi, A PIU’ TARDI! 10:33 Si conclude anche questa semifinale. Passano all’ultimo atto l’ucraino Velhun, leader con 45.456; seconda posizione poi per Rozbora (47.138), terza per Ezra (49.133). 10:28 L’ultima gara in programma prevista per questa prima parte di giornata è la semifinale maschile 200 m del KL2. Ezra (Israele), Costa (Portogallo), Velhun (Ucraina) e Rozbora (Ungheria) i concorrenti. 10:27 Si conclude la semifinale. Passano in finale l’ungherese Takacs, velocissima con ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 10:34 Si conclude dunque la prima parte di questa lunga giornata. l’appuntamento è fissato per le 12:50 con la fase clou, caratterizzata da dodici! Grazie per essere stati con noi, A PIU’ TARDI! 10:33 Si conclude anche questa semi. Passano all’ultimo atto l’ucraino Velhun, leader con 45.456; seconda posizione poi per Rozbora (47.138), terza per Ezra (49.133). 10:28 L’ultima gara in programma prevista per questa prima parte di giornata è la semimaschile 200 m del KL2. Ezra (Israele), Costa (Portogallo), Velhun (Ucraina) e Rozbora (Ungheria) i concorrenti. 10:27 Si conclude la semi. Passano inl’ungherese Takacs, velocissima con ...

