Detenuto esce con il permesso e va a spacciare: arrestato (Di sabato 20 agosto 2022) Il nervosismo ha tradito un 62enne romano, fermato per un controllo mentre transitava in viale Alessandrino, a Roma. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, ha mostrato agli agenti un permesso per allontanarsi da casa, ma era molto agitato e i militari si sono insospettiti. Hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti e di perquisire sia l'uomo che l'auto. L'uomo è stato trovato in possesso di 3.960 euro in banconote di vario taglio, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. I militari hanno poi proseguito la perquisizione anche a casa del 62enne. Lì i Carabinieri hanno trovato, nascoste nell'intercapedine della porta del bagno, 13 dosi di eroina e 2.040 euro in contanti. Tutto quanto è stato sequestrato e l'uomo è stato arrestato.

