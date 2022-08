Covid, le news. Ministero Istruzione: "Professori no vax possono tornare in aula" (Di sabato 20 agosto 2022) Niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e nessun obbligo di vaccino per i docenti. Lo prevede una circolare inviata dal ministro Bianchi a tutti gli istituti in vista dell'avvio delle lezioni. Dall'ultimo report dell'Iss emerge che nel mese di luglio gli ingressi in terapia intensiva sono stati quattro volte superiori tra i non vaccinati, rispetto a coloro che hanno somministrato la dose booster. Sono in lieve calo le reinfezioni, ora al 12,94% Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 agosto 2022) Niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi e nessun obbligo di vaccino per i docenti. Lo prevede una circolare inviata dal ministro Bianchi a tutti gli istituti in vista dell'avvio delle lezioni. Dall'ultimo report dell'Iss emerge che nel mese di luglio gli ingressi in terapia intensiva sono stati quattro volte superiori tra i non vaccinati, rispetto a coloro che hanno somministrato la dose booster. Sono in lieve calo le reinfezioni, ora al 12,94%

