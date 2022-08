«B&B usato come deposito di droga»: arrestati a Fano i due gestori (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo l’accusa, nascondevano la droga nel loro bed and breakfast e poi la rivendevano al dettaglio al mercato locale. Succede a Fano, in provincia di Pesaro (Marche), dove una coppia in affari di 40enni – un uomo e una donna – è ora indagata per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estorsione aggravata e continuata e calunnia». A riferirlo è Il Resto del Carlino. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano, sono iniziate a settembre 2020 quando gli agenti hanno fermato un giovane in possesso di 10 grammi di cocaina a Fano. Era stato notato perché si era avvicinato in bicicletta in modo sospetto a una macchina, da cui aveva preso della droga, che poi è risultata essere della ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo l’accusa, nascondevano lanel loro bed and breakfast e poi la rivendevano al dettaglio al mercato locale. Succede a, in provincia di Pesaro (Marche), dove una coppia in affari di 40enni – un uomo e una donna – è ora indagata per «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estorsione aggravata e continuata e calunnia». A riferirlo è Il Resto del Carlino. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di, sono iniziate a settembre 2020 quando gli agenti hanno fermato un giovane in possesso di 10 grammi di cocaina a. Era stato notato perché si era avvicinato in bicicletta in modo sospetto a una macchina, da cui aveva preso della, che poi è risultata essere della ...

