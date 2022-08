Uomo accoltellato e fatto a pezzi, fermati moglie e due figli per omicidio aggravato dalla crudeltà (Di venerdì 19 agosto 2022) omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e occultamento di cadavere. Sono queste i reati contestati a una donna e ai suo figli di 15 e 18 anni. Vittima un Uomo scomparso a fine luglio nel salernitano, marito e padre dei presunti assassini. I militari in servizio della la stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, insieme al personale della compagnia di Battipaglia hanno eseguito i due provvedimenti di fermo emessi dalla Procura di Salerno e dalla Procura per i minorenni, nei confronti di della donna e dei ragazzi. Le indagini sono partite dalla denuncia di scomparsa presentata dalla moglie dell’Uomo, 43 anni, il 30 luglio scorso alla stazione dei carabinieri di Giffoni Valle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)volontarioe occultamento di cadavere. Sono queste i reati contestati a una donna e ai suodi 15 e 18 anni. Vittima unscomparso a fine luglio nel salernitano, marito e padre dei presunti assassini. I militari in servizio della la stazione dei carabinieri di Giffoni Valle Piana, insieme al personale della compagnia di Battipaglia hanno eseguito i due provvedimenti di fermo emessiProcura di Salerno eProcura per i minorenni, nei confronti di della donna e dei ragazzi. Le indagini sono partitedenuncia di scomparsa presentatadell’, 43 anni, il 30 luglio scorso alla stazione dei carabinieri di Giffoni Valle ...

