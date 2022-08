Roma, agguato in strada: giovane turista assalita per una collanina (Di venerdì 19 agosto 2022) Roma. Ad un tratto le urla della ragazza hanno allertato tutti i residenti e, in particolar modo, un gruppo di giovani che in quel momento stava passeggiando nei pressi della zona. Urla che hanno rotto la quieta sonnambula di una placida serata a San Lorenzo, uno dei quartieri della Capitale consacrati alla movida e agli incontri universitari. Tentata rapina a San Lorenzo Purtroppo però, la zona è rinomata anche per altro, come ad esempio le rapine in strada e le scorribande continue. Proprio l’ennesima tentata rapina è andata in scena nella serata di ieri, giovedì 18 agosto, intorno alle 23:00. Una ragazza, giovane turista portoghese, all’improvviso ha risvegliato le ansie e le apprensioni di quanti hanno sentito le sue urla in via di Porta Labicana. Leggi anche: Notti brave a San Lorenzo: piste di cocaina preparate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 agosto 2022). Ad un tratto le urla della ragazza hanno allertato tutti i residenti e, in particolar modo, un gruppo di giovani che in quel momento stava passeggiando nei pressi della zona. Urla che hanno rotto la quieta sonnambula di una placida serata a San Lorenzo, uno dei quartieri della Capitale consacrati alla movida e agli incontri universitari. Tentata rapina a San Lorenzo Purtroppo però, la zona è rinomata anche per altro, come ad esempio le rapine ine le scorribande continue. Proprio l’ennesima tentata rapina è andata in scena nella serata di ieri, giovedì 18 agosto, intorno alle 23:00. Una ragazza,portoghese, all’improvviso ha risvegliato le ansie e le apprensioni di quanti hanno sentito le sue urla in via di Porta Labicana. Leggi anche: Notti brave a San Lorenzo: piste di cocaina preparate ...

