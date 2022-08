“Pagamento in arrivo in 4 giorni”. Importante avviso INPS (Di venerdì 19 agosto 2022) Importante notizia in arrivo dall’INPS, le istruttorie delle prestazioni richieste ridotte a quattro giorni, pagamenti più vicini Durante il periodo estivo i lavori di trattamento e di erogazione delle richieste del bonus una tantum di 200 euro sono continuati alacremente. Lo sforzo dell’INPS è stato enorme in considerazione della mole di ustanze da trattare. Si L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 19 agosto 2022)notizia indall’, le istruttorie delle prestazioni richieste ridotte a quattro, pagamenti più vicini Durante il periodo estivo i lavori di trattamento e di erogazione delle richieste del bonus una tantum di 200 euro sono continuati alacremente. Lo sforzo dell’è stato enorme in considerazione della mole di ustanze da trattare. Si L'articolo proviene da Consumatore.com.

yanez_2006 : ma qualcuno ha capito la proposta della #Meloni di chiedere a chi investe in Italia una fidejussione a garanzia del… - wam_the : Nuovo pagamento Naspi agosto in arrivo: ecco in quali città - famah_20 : @Eifumarlasinger Corsetty in arrivo su come rimettersi in forma in 3 2 1. Ma poi il corso a pagamento su come fare… - ilmaschioalphre : @LeoGeronimoTw Anche io credo si andrà verso il pagamento di un indennizzo, restiamo aggiornati ma ormai siamo in dirittura d'arrivo - _Phantoka_ : @NintendoItalia Ero riuscito a prenderli in preorder (per la prima volta nella storia) mi arriva la mail con il pag… -